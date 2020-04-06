Обучение онлайн на телеканале ZIK: Как правильно считать роботов

Телеканал ZIK

С 6 апреля на телеканале ZIK стартовала школа онлайн для семиклассников, а вместе с ней и конкурс по подсчету роботов, которые пробегают в это время по экрану

Друзья, сегодня мы получили тысячи сообщений от вас. Каждый пытался первым сообщить количество роботов, которых увидел в эфире. Но напоминаем, что роботов считать нужно ежедневно, а ответ присылать нам только в пятницу.

Как правильно считать роботов:

Смотрим эфир на ZIK, ежедневно; Считаем роботов, ежедневно; Записываем себе цифру, ежедневно; Цифру никуда не посылаем; Ждем пятницы; В пятницу складываем количество всех роботов за неделю; Ждем в пятницу эфира в 19:00; Ведущий ток-шоу сообщит, куда отправлять общее количество роботов.

Итак, подытожим: роботов считаем каждый день, а присылаем общее количество только в пятницу, 10 апреля. Чтобы узнать, куда отправлять количество роботов за неделю, в пятницу в 19:00 слушаем сообщения ведущего ток-шоу.

Следите за эфиром!

Напомним, с 6 апреля на телеканале ZIK стартовала школа онлайн для семиклассников, а вместе с ней и конкурс по подсчету роботов, которые пробегают в это время по экрану. Главный приз - IPhone 11 Pro.