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Обучение онлайн на телеканале ZIK: Как правильно считать роботов

Телеканал ZIK

С 6 апреля на телеканале ZIK стартовала школа онлайн для семиклассников, а вместе с ней и конкурс по подсчету роботов, которые пробегают в это время по экрану

Друзья, сегодня мы получили тысячи сообщений от вас. Каждый пытался первым сообщить количество роботов, которых увидел в эфире. Но напоминаем, что роботов считать нужно ежедневно, а ответ присылать нам только в пятницу

Как правильно считать роботов:

  1. Смотрим эфир на ZIK, ежедневно;
  2. Считаем роботов, ежедневно;
  3. Записываем себе цифру, ежедневно;
  4. Цифру никуда не посылаем;
  5. Ждем пятницы;
  6. В пятницу складываем количество всех роботов за неделю;
  7. Ждем в пятницу эфира в 19:00;
  8. Ведущий ток-шоу сообщит, куда отправлять общее количество роботов.

Итак, подытожим: роботов считаем каждый день, а присылаем общее количество только в пятницу, 10 апреля. Чтобы узнать, куда отправлять количество роботов за неделю, в пятницу в 19:00 слушаем сообщения ведущего ток-шоу.

Следите за эфиром!

Напомним, с 6 апреля на телеканале ZIK стартовала школа онлайн для семиклассников, а вместе с ней и конкурс по подсчету роботов, которые пробегают в это время по экрану. Главный приз - IPhone 11 Pro.

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