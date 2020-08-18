Обучение на карантине: Заместитель министра образования рассказал, кто должен обеспечить школы масками и дезинфекторами

Телеканал ZIK

Родители, которые будут покупать своим детям в школу тетради и ручки, могут добавить к этому списку маску и антисептик

Исполнительные органы сел и городов должны обеспечить учебные заведения средствами защиты и дезинфекторами.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.

Заместитель министра заявил, что украинские дети с 1 сентября пойдут в школу, однако он не исключает, что в "красных зонах" обучения может не начаться. По его словам, такая ситуация характерна не только в Украине, но и в соседних государствах.

Вместе с тем Гарбарук отметил, что Министерство образования и Министерство здравоохранения будут делать все для того, чтобы 1 сентября в школах состоялось.

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А вот относительно обеспечения учебных заведений средствами защиты, Гарбарук подчеркнул, что большинство из них находятся в коммунальной собственности и согласно действующему законодательству их материально-финансовое обеспечение находится в их компетенции.

"И в данном случае я считаю, что те рекомендации, которые были выданы Минздравом и нашим министерством, самое главное, чтобы они выполнялись на местах. Самое главное, чтобы к контролю за соблюдением этих мер присоединились родители", – отметил Гарбарук и добавил, что закупку средств защиты и дезинфекторов для учебных заведений также могут осуществлять исполнительные органы сел и городов.

"Они должны выделить из своего бюджета и это обеспечить", – заявил замминистра образования.

Кроме этого он отметил, что родители, которые будут покупать своим детям в школу тетради и ручки, могут добавить к этому списку маску и антисептик.

Напомним,Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября. В рекомендациях учтены маршруты учащихся и график допуска в учебные заведения.