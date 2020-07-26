Обстоятельства смерти трехлетнего Мусы Сулейманова вызывают вопросы, - Чубаров

Рефат Чубаров Радио Свобода

Отец ребенка, Руслан Сулейманов, был арестован в 2019 году российскими силовиками

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что обстоятельства смерти сына политзаключенного Руслана Сулейманова - трехлетнего Мусы вызывают вопросы, поэтому нужно привлекать необходимых специалистов и юристов, чтобы установить объективные причины. Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

"Место нахождения тела мальчика и предполагаемые обстоятельства, что привели к смерти 3-летнего Мусы, вызывают вопросы, ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земле. Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова", - сообщил глава Меджлиса и добавил, что тысячи крымских татар и жителей аннексированного Крыма других национальностей принимали участие в поиске, который длился более полутора суток.

Также Чабаров отметил, что Муса - сын политического заключенного, гражданского журналиста Руслана Сулейманова, незаконно арестованного в марте 2019 года по стандартному обвинению в отношении крымских татар - "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Следует заметить, что после ареста вся тяжесть содержания семьи, состоящей из трех малолетних детей - Мухаммеда (10 лет), Асие (6 лет) и 3-летнего Муссы, а также родителей Руслана - Зеры ханум (71 лет) и Сервера ага (73 года), легла на 31-летнюю Эльзару, жену Руслана.

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Напомним, в пятницу вечером, 24 июля, в аннексированном Крыму начали поиски трехлетнего Мусы Сулейманова. Мальчик играл в песочнице возле своего дома, после чего скрылся. Участие в поисковых работах приняли спецслужбы, волонтерские организации, а также добровольцы, которые изъявили желание помочь.

В первый день к операции подключились примерно 700 человек, на следующий день количество активистов и волонтеров выросло до 3 тысяч человек. Поиски продолжались круглосуточно, кроме того, водолазы осмотрели местное озеро.

В воскресенье, 26 июля, на территории аннексированного Крыма нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова.