Обслуживание на украинском: Языковой омбудсмен рассказал, сколько жалоб о нарушениях получил в первые дни

В Украине за первые дни действия статьи языкового закона выявили около ста нарушителей Фото из открытых источников

Люди жалуются на интернет-сайты, наружную рекламу и работников общественного транспорта

На адрес офиса Уполномоченного по защите государственного языка поступило около сотни обращений, начиная с 16 января 2021 года, когда первоочередной языком обслуживания потребителей в Украине стал государственный - украинский язык. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По его словам, заявления уже рассмотрели и определили приоритетных нарушителей.

"По части из них мы, очевидно, будем осуществлять меры государственного контроля. Есть реакция общества на несоблюдение языкового законодательства на отдельных интернет-сайтах, во время общения в общественном транспорте с пассажирами. Ну, и кроме всего прочего, это жалобы, связанные с внешней рекламой", - отметил Кремень.

При этом он добавил, что пока не было зафиксированного грубых нарушений. Впрочем ожидается значительное количество жалоб после завершения жесткого карантина, когда начнут работать заведения общественного питания.

В Офисе языкового омбудсмена надеются, что информационная компания со стороны СМИ будет эффективной и поможет перейти сфере услуг на государственный язык.

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Напомним, с 16 января 2021 года вступила в силу статья языкового закона об обслуживании клиентов на украинском языке в сфере услуг. Соответственно, отныне все предприятия и организации, в частности, аптеки, кафе, магазины, АЗС и интернет-магазины должны предоставлять услуги исключительно государственным. Правонарушителям будет грозить штраф.