Общество "переелось" ура-патриотизма и хочет видеть больше, – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Есть вопросы, которые власть реально должна решать, подчеркнул политолог

Украинское общество устало от ура-патриотических вещей и хотело бы видеть от своих представителей во власти больше, в частности, что будет с учебой в школе в связи с пандемией коронавируса и карантин.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

Гость студии, комментируя информацию о том, что Киевский горсовет поддержал проект решения об исполнении гимна Украины столичных школах, отметил: "Впереди выборы. Мы видим, что часть правонационалистических партий использует очень традиционный для себя набор инструментов. Ничего креативного они придумать не могут, как мы видим, и снова возвращаются к теме гимна, для примера. "Вот введем гимн – и это нам увеличит рейтинг". Хотя, мне кажется, на самом деле, сейчас уже общество настолько уже наелось, устало, даже "переелось", я бы сказал, такими националистическими, ура-патриотическими вещами, которые общество хотело бы видеть от своих представителей более".

Новости по теме: В Минобразования рассказали, в каких регионах с 1 сентября дети смогут пойти в школу

Как пример, Алексей Якубин отметил, что общество хотело бы знать, что будет с учебой в школе, учитывая пандемию коронавируса и карантин, как будут выходить на обучение учителя и ученики.

"У нас есть понятие "детской бедности". У нас оно почему-то очень редко используется. Я недавно читал отчет ЮНИСЕФ, что во времена COVID с 30% детская бедность возрастет до 50% с чем-то. То, может, лучше было бы подумать о завтраках для детей больше?"– отметил эксперт и добавил, что в школах также существует проблема недостаточного количества учебников.

Алексей Якубин резюмировал: "Есть вопросы, которые власть реально должна решать. Вопрос гимна – это не "хорошо" и не "плохо", но "обязаловка" всегда, как правило, детьми будет восприниматься, скорее, в негативном смысле".

Как сообщали, в школах Киева каждое утро будут петь гимн Украины. Соответствующее решение поддержал Киевский городской совет.

Напомним, в Крыму планируют ко Дню государственного флага Украины запустить 25-метровый украинский флаг над территорией оккупированного Россией полуострова.