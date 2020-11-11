Общенациональный карантин: Криклий объяснил, как будет работать транспорт

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

На время "карантина выходного дня" работа транспорта не будет останавливаться

На период действия общенационального карантина в Украине наземный транспорт будет перевозить только сидячих пассажиров. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

В частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки – без ограничений.

Отмечается, что на время "карантина выходного дня" работа транспорта не будет останавливаться.

Напомним, с субботы, 14 ноября, в Украине введут "карантин выходного дня". Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.