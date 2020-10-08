ОБСЕ зафиксировала сотни противотанковых мин, которые установили НВФ в Донецкой области

Мины установлены в разных местах вблизи села Нижнее Лозовое

ОБСЕ Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 225 противотанковых мин вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое Донецкой области. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук со ссылкой на украинскую сторону СЦКК по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Отмечается, что мины установлены незаконными вооруженными формированиями в нескольких местах. "В частности, 43 мины установлены примерно в 2,5 км к западу, 122 мины в поле ориентировочно в 3,5 км к северо – западу и 60 мин ориентировочно в 2,5 км к юго-западу от этого населенного пункта", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что указанные факты свидетельствуют о нарушении противником ряда международных договоров. Речь идет о недопустимости применения конкретных видов обычного оружия, запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек, других устройств, а также запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и тому подобное.

Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала ряд нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которые увеличивают минные поля. Тогда беспилотник ОБСЕ заметил 14 противотанковых мин в Донецкой области и еще 8 – в Луганской.