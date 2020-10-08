ОБСЕ зафиксировала сотни противотанковых мин, которые установили НВФ в Донецкой области
Мины установлены в разных местах вблизи села Нижнее Лозовое
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 225 противотанковых мин вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое Донецкой области. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук со ссылкой на украинскую сторону СЦКК по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Отмечается, что мины установлены незаконными вооруженными формированиями в нескольких местах. "В частности, 43 мины установлены примерно в 2,5 км к западу, 122 мины в поле ориентировочно в 3,5 км к северо – западу и 60 мин ориентировочно в 2,5 км к юго-западу от этого населенного пункта", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что указанные факты свидетельствуют о нарушении противником ряда международных договоров. Речь идет о недопустимости применения конкретных видов обычного оружия, запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек, других устройств, а также запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и тому подобное.
Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала ряд нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которые увеличивают минные поля. Тогда беспилотник ОБСЕ заметил 14 противотанковых мин в Донецкой области и еще 8 – в Луганской.