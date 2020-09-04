ОБСЕ зафиксировала более 900 нарушений с начала перемирия на Донбассе

В частности, представители миссии отчитались о 152 взрывах с 27 июля

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете организации.

Отмечается, что с начала действия режима прекращения огня, 27 июля, было зафиксировано 152 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрелы.

Кроме того, 1 сентября наблюдатели с помощью беспилотника обнаружили 23 противотанковые мины вблизи разрушенного аэропорта "Донецк". По оценкам миссии, взрывные предметы принадлежат незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, в течение минувших суток, 3 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что с 27 июля по 30 августа специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 829 нарушений на Донбассе. В частности, тогда было насчитано 148 взрывов, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.