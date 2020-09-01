ОБСЕ зафиксировала 829 нарушений на Донбассе с начала перемирия

С 27 июля в организации насчитали 148 взрывов

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля по 30 августа зафиксировала 829 нарушений режима прекращение огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Соответствующие данные обнародованы в отчете организации.

Отмечается, что с начала действия договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля, было насчитано 148 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.

В то же время, за последние подотчетные сутки, с вечера 29 до вечера 30 августа, в ОБСЕ зафиксировали 60 нарушений "режима тишины" в неподконтрольном Украине Луганске. В организации эти выстрелы из стрелкового оружия оценили как учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности. В тот же период на линии разграничения в Донецкой области нарушений не зафиксировано.

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Напомним, за прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В частности, провокацию из стрелкового оружия заметили вблизи Водяного, а также неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета вблизи Авдеевки.