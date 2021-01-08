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ОБСЕ зафиксировала 218 нарушений на Донбассе за сутки

Фото из открытых источников

В Луганской области зафиксировано 208 нарушений

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 218 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, большинство - в Луганской области. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области миссия ОБСЕ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых произошли в районе к юго-западу от Донецкой фильтровальной станции вечером 5 января. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 7 таких нарушений.

В Луганской области СММ зафиксировала 208 нарушений режима прекращения огня (включая 188 взрывов неопределенного происхождения, а также 11 очередей и выстрелов из 73-мм пушки).

При этом 140 из этих взрывов неопределенного происхождения произошли в районе к юго-западу от Сиротино и были оценены как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности на полигоне вблизи Николаевки.

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Напомним, украинская делегация в ТКГ направила ноту ОБСЕ из-за украинского военного, которого накануне ранили на Донбассе.

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