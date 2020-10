Образцы почвы с астероида Бенну: В NASA опубликовали кадры из исследовательского зонда Osiris-Rex

Астероид Бенну NASA

Полученные пробы грунта будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года

Космическое агенство NASA опубликовало видео, на котором американский исследовательский зонд Osiris-Rex смог взять образцы почвы с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него. Соответствующие кадры NASA опубликовала в Twitter.

Preliminary telemetry shows this is where I touched down on site Nightingale – within 3 feet (1 meter) of the targeted location



Not too bad for being 200 million miles away pic.twitter.com/IHr621kmc6 — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 21, 2020

The aftermath after touching down



This series of 16 images shows the SamCam imager’s field of view as I backed away from asteroid Bennu’s surface.



More details: https://t.co/D8X8U9eynV pic.twitter.com/S7iKiElLYz — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 21, 2020

На видео можно увидеть, как исследовательский зонд, с помощью трехметровой штанги, "выстрелил" облаком азота под давлением, чем подбросил обломки и камни. Специальный фильтр собрал частицы, которые поднялись с поверхности астероида.

Напомним, 20 октября американский исследовательский зонд Osiris-Rex, который принадлежит NASA, добился громкого успеха - он смог взять образцы почвы с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него.

Отмечается, что полученные пробы грунта будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. Общий вес образцов почвы, по прогнозам ученых, составляет не менее 60 грамм.