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Образцы почвы с астероида Бенну: В NASA опубликовали кадры из исследовательского зонда Osiris-Rex

Астероид Бенну NASA

Полученные пробы грунта будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года

Космическое агенство NASA опубликовало видео, на котором американский исследовательский зонд Osiris-Rex смог взять образцы почвы с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него. Соответствующие кадры NASA опубликовала в Twitter.

На видео можно увидеть, как исследовательский зонд, с помощью трехметровой штанги, "выстрелил" облаком азота под давлением, чем подбросил обломки и камни. Специальный фильтр собрал частицы, которые поднялись с поверхности астероида.

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Напомним, 20 октября американский исследовательский зонд Osiris-Rex, который принадлежит NASA, добился громкого успеха - он смог взять образцы почвы с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него. 

Отмечается, что полученные пробы грунта будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года. Общий вес образцов почвы, по прогнозам ученых, составляет не менее 60 грамм.

 

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