Обострение на Донбассе: В ТКГ договорились соблюдать перемирие

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября

Во время срочного заседания подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за нарушения перемирия на Донбассе стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба украинской ТКГ в Telegram.

Отмечается, что по результатам встречи были обсуждены:

Инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям; Стороны договорились соблюдать режим тишины; Меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня; Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

В то же время украинская делегация подчеркнула, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, которой стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться.

"В украинской делегации остается вопрос: Понимают ли наши визави всю степень своей ответственности относительно возможной эскалации вооруженного конфликта?",- добавили в ТКГ.

Напомним, с начала текущих суток, 30 октября, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Позже стало известно, что Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за нарушения перемирия на Донбассе, в результате которого погибли двое украинских военных.