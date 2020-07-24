Обновлен Меморандум о сотрудничестве между ГУ Геокадастра во Львовской области и Советом ветеранов относительно обеспечения УБД земельными участками

Приватизация осуществляется гражданами, которые ранее не воспользовались правом на бесплатное получение земли Фото из открытых источников

Главное управление Геокадастра во Львовской области и Совет ветеранов Украины обновили Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Как отмечается, документ перезаключили с целью дальнейшего сотрудничества, для обеспечения прозрачности процессов предоставления земельных участков участникам боевых действий АТО/ООС и членам семей погибших. По результатам встречи сформирован перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены участникам АТО и ООС.

"Работа по обеспечению выполнения взятых на себя государством обязательств перед участниками АТО/ООС, защитниками нашего государства на Востоке Украины, семьями погибших должна обеспечиваться полностью и прозрачно, в соответствии с их потребностями. Мы всегда были открыты для сотрудничества со всеми общественными организациями, которые представляют интересы, объединяют участников АТО/ООС и сотрудничаем с ними для максимальной помощи нашим защитникам, в режиме постоянного диалога относительно их актуальных потребностей", – отметил начальник Главного управления Геокадастра во Львовской области Андрей Кавецкий.

Рабочая встреча руководства Главного управления Геокадастра во Львовской области вместе с представителем Совета ветеранов Украины относительно выполнения Меморандума о сотрудничестве состоялась в г. Львове, 22 июля 2020 года. По результатам встречи сторонами подписан обновленный Меморандум о сотрудничестве между Главным управлением и Советом ветеранов Украины относительно обеспечения участников боевых действий, членов семей погибших защитников Украины, земельными участками.

"Отмечу, что Госгеокадастр во Львовской области обеспечил выполнение взятых на себя в ноябре прошлого года обязательств. Проводилась работа и за последние два месяца, будут приняты положительные решения по обеспечению земельными участками участников АТО/ООС, членов семей погибших. Руководитель территориального управления Геокадастра в Львовской области, Андрей Кавецкий, нас услышал, и в результате мы совместно сможем позаботиться об обеспечении наших воинов обещанными государством наделами. Отмечу, что при рассмотрении ходатайств работники Геокадастра четко придерживаются действующего законодательства, и когда пакет документов оформлен надлежащим образом, то и отказов участникам АТО нет. Сейчас система обновляется, сейчас ожидаем на дооформление документов, это для нас важно, потому что за ними стоят человеческие надежды, мечты о ведении собственного хозяйства, а в некоторых даже замыслы о начале собственного агробизнеса",- отметил Павел Цыганков, представитель Совета ветеранов Украины в Главном управлении Геокадастра во Львовской области.

Меморандумом зафиксирован перечень свободных земельных участков на территории Львовской области (по состоянию на 22 июля 2020 года) общей площадью 1505,5 га, которые могут быть переданы участникам боевых действий, членам семей погибших, для ведения садоводства и личного крестьянского хозяйства в соответствии с п. 14 ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Справка:

Ознакомиться с перечнем предлагаемых земельных массивов для предоставления в собственность участникам АТО, другой важной информацией можно на сайте Геокадастра Львовской области, в рубрике "Участникам АТО".

Напоминаем, что бесплатная приватизация осуществляется гражданами Украины, которые ранее не воспользовались правом на бесплатное получение в собственность земельного участка соответствующего целевого назначения.