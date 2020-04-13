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Обновленное расписание и темы на неделю: Новые изменения в телевизионной школе онлайн

Фото из открытых источников

Началась вторая неделя Всеукраинской школы онлайн

С понедельника, 13 апреля, уроки в онлайн-школе будут иметь четкое время выхода, а обучение будет происходить согласно с установленными темами. Новые изменения во Всеукраинской школе онлайн опубликовали на сайте Министерства образования и науки

Так, на прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, а остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи. Однако, с этой недели онлайн-уроки будут проходить согласно следующему расписанию:

  • 1 урок – 10:00
  • 2 урок – 10:30
  • 3 урок (зарядка) – 11:00
  • 4 урок – 11:15
  • 5 урок – 11:45
  • 6 урок (зарядка) – 12:15
  • 7 урок – 12:30

Также, кроме расписаний уроков, была опубликована учебная программа на неделю, по которой будут проходить занятия. Таким образом школьники будут знать, какие темы будут рассматриваться на уроках. 

К слову, видеозаписи с уроками будут храниться в записи на YouTube канале Министерства образования и науки Украины. 

Кроме этого, уроки для школьников транслируют ряд украинских телевизионных каналов:

  • 5-й класс – "ПлюсПлюс" и "112 Украина"
  • 6 класс – ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс – ZIK
  • 8 класс – "Индиго" и УНИАН
  • 9 класс – "Рада" и "UA: Культура"
  • 10-й класс – "UA: Первый"
  • 11-й класс – М1

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Напомним, недавно Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" для платформы "Дія.Цифрова освіта".

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