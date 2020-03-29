Обновление стандартов медпомощи: "Легких" больных коронавирусом теперь не будут ложить в больницу

Виктор Ляшко из открытых источников

С этого момента украинские специалисты будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения от COVID-19

Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией - это означает, что теперь людей с легкими симптомами COVID-19 не будут госпитализировать.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УП.

По его словам, теперь госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни, а все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным наблюдением.

Он назвал это "внедрением клинической сортировки".

Также с этого момента медики будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения от COVID-19.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые способы лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни больного не будет", - добавил главный санитарный врач.

К тому же, Ляшко отметил, что ВОЗ обновила данные и подчеркнул, что вирус передается, в первую очередь, капельным путем и не передается аэрогенно.

Ранее сообщалось, что количество инфицированных от коронавируса в Украине выросло до 418.

Новости по теме: В США зафиксировали первую смерть младенца от коронавируса

Также в Минздраве пояснили, что делать во время эпидемии людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом.