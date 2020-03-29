Обновление стандартов медпомощи: "Легких" больных коронавирусом теперь не будут ложить в больницу
С этого момента украинские специалисты будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения от COVID-19
Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией - это означает, что теперь людей с легкими симптомами COVID-19 не будут госпитализировать.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УП.
По его словам, теперь госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни, а все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным наблюдением.
Он назвал это "внедрением клинической сортировки".
Также с этого момента медики будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения от COVID-19.
"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые способы лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни больного не будет", - добавил главный санитарный врач.
К тому же, Ляшко отметил, что ВОЗ обновила данные и подчеркнул, что вирус передается, в первую очередь, капельным путем и не передается аэрогенно.
Ранее сообщалось, что количество инфицированных от коронавируса в Украине выросло до 418.
Также в Минздраве пояснили, что делать во время эпидемии людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом.