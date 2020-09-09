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Обнародовано видео разговора с сыном кандидата в мэры Кривого Рога от "СН" Шевчика, сбившим мальчика на пешеходном переходе

Первый Криворожский

В сети обнародовали видео разговора с сыном кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги Народа" Дмитрия Шевчика Марком, который сбил ребенка на пешеходном переходе. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло 5 сентября. 11-летний криворожанин получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.

По словам очевидцев, автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора и значительно превышал разрешенну скорость движения.

"Мальчишка падает. Мама упала над ним. Мальчишка плачет. Этот сразу же снял номера. Сюда уже подъезжал какой-то БМВ. Эти номерные знаки забрали", - говорит одна из очевидцев на записи с места ДТП, которая появилась в сети.

На записи есть и небольшой фрагмент с участием Марка Шевчика, где ему задают вопрос о скорости движения его автомобиля.

"Слушайте, вы шо прикалываетесь с меня... Отойдите от меня, я говорю! Я не хочу с вами общаться!" - говорит на записи Шевчик-младший.

 

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