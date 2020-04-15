Граждане Украины, которых удастся вернуть в рамках обмена на подконтрольную правительству территорию, еще 14 дней будут находиться там на обсервации. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает hromadske.
 
Как отмечается, места для обсервации освобожденных украинцев уже подготовлены "на территории, которая граничит с линией соприкосновения" - в Луганской или Донецкой области.
 
"Украинцы, которые прибудут на подконтрольную территорию, будут проходить обязательную по меньшей мере двухнедельную обсервацию, конечно, пройдут медицинский осмотр. Врачи уже готовы, они проведут тестирование, и осмотр будет касаться не только подозрения на коронавирус, а вообще состояния здоровья", — отметил Резников.

По словам министра, его заместитель уже прибыл на место и ознакомился с местами обсервации, претензий у него нет.

Кроме того, Алексей Резников отметил, что видеться родные с освобожденными в течение этого времени не смогут. Однако будет возможность общаться с помощью видеосвязи.

"Они получат и одежду, и питание, и также средства связи, чтобы могли общаться со своими родственниками, которые уже ждут их. Но придется набраться терпения — две недели пройти эту необходимую обсервацию", — пояснил министр.

По предварительной информации, Украина вернет "десятки" граждан, однако точное количество заявленных лиц пока не называют.

Напомним, недавно СМИ со ссылкой на источник в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО состоится 16 апреля.

 