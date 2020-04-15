По словам министра, его заместитель уже прибыл на место и ознакомился с местами обсервации, претензий у него нет.

Кроме того, Алексей Резников отметил, что видеться родные с освобожденными в течение этого времени не смогут. Однако будет возможность общаться с помощью видеосвязи.

"Они получат и одежду, и питание, и также средства связи, чтобы могли общаться со своими родственниками, которые уже ждут их. Но придется набраться терпения — две недели пройти эту необходимую обсервацию", — пояснил министр.

По предварительной информации, Украина вернет "десятки" граждан, однако точное количество заявленных лиц пока не называют.

Напомним, недавно СМИ со ссылкой на источник в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО состоится 16 апреля.