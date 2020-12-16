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Обмен удерживаемыми лицами заблокирован: В ТКГ назвали требование НВФ

Обмен удерживаемыми Офис президента

НВФ требуют "процессуальной очистки" девяти человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена

Незаконные вооруженные формирования блокируют процесс обмена удерживаемыми лицами. Они выдвигают требование, которое нет возможности выполнить. Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

По его словам, НВФ требуют "процессуальной очистки" девяти человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена.

"Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы заблокировать обмен", - пояснил он.

Кроме того, Гармаш рассказал, что противник продолжает блокировать доступ представителей Международного комитета Красного Креста и родственников удерживаемых лиц. За четыре месяца представители МККК смогли посетить лишь четырех человек.

"Из-за якобы карантинных ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто-либо другой. В то же время на нашей территории, их людей посещают в местах заключения и МККК, и даже родственники", - добавил представитель ТКГ.

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Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе проведет очередные заседания 15 и 16 декабря, на которых планируют рассмотреть освобождение удерживаемых лиц, разблокирование КПВВ и ряд других вопросов.

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