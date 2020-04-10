Областная больница Буковины получила уникальный аппарат искусственного дыхания

Аппарат ИВЛ Фото из открытых источников

На один аппарат искусственной вентиляции легких сегодня пополнилось реанимационное отделение областной больницы - на Буковине. Устройство сверхсовременное, о нем медработники могли только мечтать. Говорят: такой аппарат спасет не одну человеческую жизнь.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер".

Отметим, сейчас в Черновицкой областной клинической больнице находится больше всего пациентов с COVID-19: семь человек в реанимации. Инфекционисты и анестезиологи работают в усиленном режиме.

"Сейчас у нас есть 7 человек. У части из них подтвержден коронавирус. Часть с подозрением. Двое пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Остальные пациенты - 5 - в тяжелом состоянии. На дотации кислорода все", - отметил и.о. заведующего отделения анестезиологии и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы Константин Дроник.

На всех пациентов в больнице - 24 аппарата искусственной вентиляции легких. При такой нагрузке на медучреждение, этого мало. Помочь медикам и пациентам решили благотворители. 10 тысяч защитных масок, 19 тысяч пар перчаток и, главное, современный аппарат искусственной вентиляции легких. Все закупили при содействии Дмитрия Фирташа.

"Это аппарат супер-класса, который как раз не просто реанимационный. А тот, который нужен в случаях, когда есть больные коронавирусом. То есть, это такой экстра-класса аппарат. Это все приобретено по инициативе нашего известного буковинца Дмитрия Васильевича Фирташа. И я здесь присутствую с нашими активистами - депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь". И мы не словом, а делом хотим помочь буковинцам. И если этот аппарат спасет хотя бы одного человека - мы будем счастливы", - рассказал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Михаил Папиев.

Отметим, аппарат - иностранного производства. Аналогов нет ни в одной больнице области.

"Какие характеристики, как он работает, учитывая его качество, я думаю наши врачи-анестезиологи разберутся. И будут его применять при необходимости. Если, не дай Бог, такая потребность будет. Поэтому очень благодарю за такой подарок", - отметил главный врач Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтар.

В свою очередь депутат Черновицкого областного совета Александр Болтунов обратился к местным жителям:"Хотел бы также обратиться к буковинцам и попросить их от лица всей комиссии, от лица врачей - придерживаться правил. Мы очень переживаем за вас. Мы заботимся, будем заботиться в лице таких уважаемых людей, которые нам помогают".

Подаренный аппарат искусственной вентиляции легких передадут в отделение реанимации. А средства защиты распределят между медработниками.