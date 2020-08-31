Обеспечить школы противоэпидемическими средствами должны органы местной власти, - МОН

Сергей Шкарлет Фото из открытых источников

Кроме этого, МОН запустило совместную с UNICEF информационную кампанию

Организация материально-технического и финансового обеспечения учебного процесса в школах возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы. Об этом заявил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Подавляющее большинство учреждений общего среднего образования являются учреждениями коммунальной собственности. Поэтому организация материально-технического и финансового обеспечения возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы. Кроме этого, МОН обратилось в регионы с рекомендациями по организации учебного процесса и противоэпидемическим необходимым мероприятиям в учебных заведениях", - рассказал Шкарлет.

Чиновник также рассказал, что учебный год начнется как всегда - 1 сентября. В ситуациях "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической ситуации в регионах посещение учебных заведений будет разрешено в обычном режиме с соблюдением санитарных норм. Если в определенном регионе будет установлен "красный" уровень, то там будут использовать механизм дистанционного обучения.

Кроме этого, и. о. министра рассказал об информационной кампании МОН совместно с UNICEF: "Мы расскажем о правилах и условиях учебного года в условиях пандемии. Каждой школе разосланы информационные материалы. Мы учимся жить в условиях пандемии. И наша общая ответственность сделать этот учебный год безопасным, дружелюбным, понятным для родителей и учеников. Призываю быть всех добрее друг к другу, а учителей - не перегружать детей материалом. Ребенок должен иметь детство".

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Напомним, ранее и. о. министра образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что в условиях карантинных ограничений в Украине руководителям школ рекомендуют самостоятельно принимать решение о переносе каникул, учитывая эпидемиологическую ситуацию.