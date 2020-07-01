Обещали создать 500 тыс. рабочих мест, а на самом деле сократили их в медицине, – Мусий

Олег Мусий Скриншот видео

Более того, закрываются реабилитационные учреждения для инвалидов и участников войны, говорит бывший министр

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал создать 500 тысяч рабочих мест, однако в действительности произошло сокращение рабочих мест в медицине.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины c 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий.

Гость ток-шоу удивился, насколько чиновники далеки от реалий, которыми живет украинский народ, и уже год строят воздушные замки, которые не имеют ничего общего с жизнью людей.

"Начиная от обещаний о 500 тыс. рабочих мест – уже господином Шмыгалем было заявлено, а на самом деле сокращение рабочих мест в медицине. В учреждениях здравоохранения фтизиатрической службы, учреждениях здравоохранения, психиатрической службы, учреждениях охраны здоровья инвалидов и участников войны. Вы представьте себе, о какой защите вы говорите, когда инвалиды и участники войны, начиная от Второй мировой войны, войны в Афганистане и сейчас, нынешние бойцы – для них закрываются реабилитационные заведения. Закрываются!" – заявил Олег Мусий.

Бывший министр подчеркнул, что финансирование таких учреждений на 30% – это не социальная защита, а цинизм.

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Как сообщалось, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над созданием в мае для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест.

В июне Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с безработицей сложная, поскольку в стране зарегистрировано более чем полмиллиона безработных.