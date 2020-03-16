Об эвакуации домой просят почти 2 тысячи украинцев, - Кулеба

Ведомство будет искать "самые различные пути" и модели, чтобы вернуть украинских граждан

В МИД Украины за помощью обратились 1791 украинцев, которые не могут выехать из страны пребывания в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время брифинга, пишет "Корреспондент".

Он подчеркнул, что ведомство будет искать "самые различные пути и модели, чтобы вернуть украинских граждан.



"Где-то будем собирать группы ... Например, часть людей в Испании, часть в Португалии - нужно свести в одну точку и вывезти", - сказал министр.

При этом он добавил, что Украина будет вести переговоры с другими странами, чтобы они позволяли транзит украинских граждан. Также Кулеба подчеркнул, что ни один украинец, где бы он не был, не останется без внимания МИД.

Напомним, по состоянию на 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:30 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.