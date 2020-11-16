ОАСК получил три иска об отмене карантина выходного дня
Истцы заверили, что установленные ограничения наносят мощный удар по бизнесу
Окружной административный суд Киева попросили обжаловать постановление Кабинета министров №641 и отменить карантин выходного дня в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как отмечается, с иском к ОАСК обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. В каждом из этих исков ответчиком указан Кабинет Министров Украины.
В частности, суд просят отменить установленные правительством карантинные ограничения в период с 00 ч. 00 мин. субботы до 00 час. 00 мин. понедельника на территории Украины. Истцы указали, что карантин выходного дня негативно влияет на деятельность учреждений культуры и приведет к потерям половины их доходов за выходные.
Сейчас Окружной административный суд Киева решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, в котором народные депутаты порекомендовали Кабинету министров отменить карантин выходного дня на всей территории Украины.