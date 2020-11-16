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ОАСК получил три иска об отмене карантина выходного дня

ОАСК просят отменить карантин выходного дня Фото из открытых источников

Истцы заверили, что установленные ограничения наносят мощный удар по бизнесу

Окружной административный суд Киева попросили обжаловать постановление Кабинета министров №641 и отменить карантин выходного дня в Украине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, с иском к ОАСК обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. В каждом из этих исков ответчиком указан Кабинет Министров Украины.

В частности, суд просят отменить установленные правительством карантинные ограничения в период с 00 ч. 00 мин. субботы до 00 час. 00 мин. понедельника на территории Украины. Истцы указали, что карантин выходного дня негативно влияет на деятельность учреждений культуры и приведет к потерям половины их доходов за выходные.

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Сейчас Окружной административный суд Киева решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, в котором народные депутаты порекомендовали Кабинету министров отменить карантин выходного дня на всей территории Украины.

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