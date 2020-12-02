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ОАЭ предоставили Украине сотни тысяч COVID-тестов и масок, – ОПУ

Фото из открытых источников

Полученные тесты и средства защиты передадут в Центр общественного здоровья

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, который и будет распределять их по регионам.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирусную болезнь COVID-19.

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