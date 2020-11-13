"О нас заботятся и ценят!" - врачи и днепряне с восторгом рассказывают об обновленных медцентрах Днепра

Днепровская Панорама

Горожане и медицинские работники в восторге от качественных изменений в медицине Днепра. Обновленные амбулатории, поликлиники и лечебные центры не идут ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Помещения стали светлыми и просторными, в коридорах для пациентов есть удобные диваны и необходимые тактильные отметки, а лестницы, проходы приспособлены к потребностям маломобильных пациентов, сообщает "Днепровская панорама".

"Филатов заботится о тех, кто лечит и кто приходит лечиться. Спасибо, что он понимает этот приоритет", — говорят горожане. Люди убеждены, что Днепр — город, который строят с любовью.

По такому принципу обновили центр первичной медико-санитарной помощи №9, где занимаются здоровьем более 22,5 тыс. жителей Индустриального района. Город выделил средства на приобретение современных компьютеров и необходимой техники для врачей. В помещении также сделали удобными и комфортными третий и четвертый этажи.

Пенсионерка Валентина Кучка теперь с комфортом ожидает приема врача. Женщина рассказывает, что живет на жилмассиве Левобережный двадцать лет, в течение которых ей неоднократно приходилось посещать амбулаторию, но раньше здесь было неудобно.

"Неудобно было, потому что ничего не делалось. Теперь изменения впечатляют. Кроме общего ремонта наконец учитывают потребности тех, у кого зрение слабое. Теперь здесь очень все изменилось. Хорошо стало, а врачи наши — профессионалы. Спасибо Филатову, который заботится об этом. Он очень много сделал для города, особенно для людей моего возраста — и транспорт новый хороший, и бесплатные лагеря", — восторженно рассказывает Валентина.

Днепровская Панорама

Другие пациенты старшего возраста также отмечают, что Филатов им как сын, ведь беспокоится об их комфорте и безопасности, как для родных.

В коридорах лечебного учреждения выбрали теплые приятные цвета, которые особенно радуют маленьких пациентов. Днепрянка Олеся Олефиренко пришла с сыном к семейному врачу.

"Нам очень нравится то, как стало после ремонта. Довольны качеством обслуживания и ремонтом. Стало удобно заходить. Убрали решетку из детского отделения. Стало очень хорошо", — делится впечатлениями женщина.

Врачи, работающие в центре, теперь на работу приходят с радостью.

"Разница очень большая. Было, что в кабинете сидели по трое врачей. Ремонта не было, не было оборудования под рукой, ни кондиционеров, ни теплой воды. Теперь — другое дело. Чувствуем заботу и поддержку нашего Бориса Филатова. Работать на самом деле стало приятно. Комфортно принимать пациентов, и работа — эффективнее. Принтер, компьютеры — у нас все есть", — говорит Нина Бородина и добавляет, что на период пандемии коронавируса она и ее коллеги обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Всего за пять лет в едином медицинском пространстве Днепра произошло немало позитивных изменений. Центр первичной медико-санитарной помощи №9 — пятый из девяти запланированных объектов, которые после качественного ремонта по европейским стандартам откроются в Днепре. Ранее это здание НЕ реконструировали около 30 лет.

"Мы делаем все по единому стандарту — чтобы люди, наши земляки, чувствовали себя здесь комфортно. То же касается и врачей. Мы и в дальнейшем будем развивать единое медицинское пространство. В последующие периоды делать ремонты на всех этажах наших центров медико-санитарной помощи", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.