О 100-летнем британском ветеране, собравшем 30 млн фунтов стерлингов для медиков, снимут кино

Согласно сообщению, права на историю британца выкупили местные кинокомпании Fred Films и Powder Keg Pictures.

Как отмечается лента будет посвящена отношениям ветерана с его младшей сестрой, к которой он приехал после смерти своей жены Памелы, с которой они прожили в браке 40 лет.

Картина также будет посвящена его военной карьере и расскажет о том, какие ужасы войны сформировали жизнь мужа и вдохновляли продолжать идти вперед, несмотря на долгую борьбу с раком кожи и сломанным бедром.

Том Мур пока не знает, кто бы мог сыграть его в фильме и шутит, что "не знает ни одного 100-летнего актера". Но все же он назвал двоих, возрастом 87 и 82 года, которые бы могли попробовать. Это Майкл Кейн и Энтони Хопкинс соответственно.

Сценаристы-продюсеры Ник Муркрофт и Мэг Леонард отмечают, что "эта история о силе человеческого духа, и капитан сэр Том является его олицетворением".

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Напомним, в апреле этого года 100-летний британец Том Мур собрал на борьбу с коронавирусом COVID-19 30 миллионов фунтов стерлингов. Для этого он устроил челендж в своем 25-метровом саду, пообещав пройти 100 кругов до своего дня рождения и призвал всех неравнодушных пожертвовать деньги, которые он передаст организации, что борется с COVID-19..

Ветеран Второй мировой войны рассчитывал собрать 1 тыс. фунтов стерлингов. Эта сумма была получена довольно быстро, и тогда Том поставил планку в 10 тысяч. Однако и эту цифру пришлось обновлять.