НЗФ увеличивают минные поля на Донбассе, – отчет ОБСЕ

Наблюдатели зафиксировали 14 проитанковых мин в Донецкой области и 8 – в Луганской

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала ряд нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что 13 сентября беспилотник ОБСЕ заметил 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи неподконтрольной украинскому правительству Саханки Донецкой области. Также специалисты зафиксировали 8 противотанковых мин вблизи неконтролируемого населенного пункта Веселая Гора на Луганщине.

Позже, 16 сентября, в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели 6 фрагментов боеприпасов, 4 из которых оценили как металлические трубы от снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), а 2 – как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных выстрелов.

В украинской стороне Совместного центра по контролю и координации заявили, что изложенные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и мер по усилению режима прекращения огня, принятых 22 июля 2020 года. В штабе добавили, что НЗФ не только увеличивают минные поля, но и размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 сентября НЗФ осуществили провокацию из стрелкового оружия вблизи Новогригорьевка и выстрелы из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Водяное. Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.