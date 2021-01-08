Нынешний локдаун – диверсия против экономической ситуации в Украине, – эксперт по соцполитике

Андрей Павловский Скриншот видео

С точки зрения экономики жесткие ограничительные меры - это вредительство

Локдан, который украинское правительство ввел с 8-го января - это удар и диверсия против экономической ситуации в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Эксперт подчеркнул, что нынешний локдаун очень странный, ведь в те дни, когда количество выявленных случаев коронавируса за сутки достигала до 16 тысяч, никто ограничительных мер не вводил. Зато сейчас, когда количество больных в три раза меньше, если верить правительственной статистике, Кабмин решил усилить карантин.

"С точки зрения экономики, это, трудно подобрать другого слова, вредительство. Это удар, диверсия против экономической ситуации в Украине, против малого и среднего бизнеса. Это, фактически, предпринимаются шаги, чтобы истребить малый бизнес, чтобы остались в стране только наемные работники, крупный капитал, а малый бизнес нынешней власти вообще не нужен", – заявил гость ток-шоу и добавил, что запрет на продажу отдельных товаров в супермаркетах – отдельный вид цинизма и глупости действующей власти.

"Это ничто иное как откровенная глупость и некомпетентность", – подчеркнул Андрей Павловский.

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Напомним, сегодня, 8 января, в Украине на 17 дней, до 24 января, усилят карантинные ограничения, которые будут касаться сфер торговли и услуг заведений питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных на коронавирус в Украине идет на спад. Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку гриппа, который ожидается.