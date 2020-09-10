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Нынешний губернатор Полтавщины Синегубов продолжает схемы своего предшественника по закупке авто "скорой помощи", - СМИ

Олег Синегубов ЛИГАБизнесИнформ

Скандал с закупкой автомобилей скорой помощи в Полтавскую область открыл немало нюансов в сфере здравоохранения региона. Нынешний председатель ОГА Олег Синегубов продолжает начатые экс-губернатором Валерием Главком схемы, о которых рассказал журналист канала "Свободный". Во-первых, закупленные авто по словам журналиста вовсе не были каретами скорой помощи.

"Привезли из-за границы грузовые бусы. Вдумайтесь: грузовые бусы. И по месту начали их варить, пилить, подбивать типа они не грузовые. Они подделали гарантийные документы, и это мы не говорим о внутреннем оборудовании, начинке, которая не соответствует требованиям", - отметил журналист канала Владислав Сидоренко.

А вот сделать "начинку" - не стало проблемой. Ведь списанное медицинское оборудования в Полтавскую область закупают с 2005 года - говорят журналисты "Свободного".

"Мало того, что многомиллионное медицинское оборудование в разы завышалась цена. Это оборудование завозили из Германии,которое там давно списано и снято с эксплуатации. Его завозили сюда как новое, а 10 миллионов на этом просто воровали. Дело в том, что все это документировалось", - добавил Сидоренко.

В закупках б/у техники экс-губернатору помогал ряд людей. Однако Синегубов оставил только начальника Главного управления здравоохранения Полтавской области. А как утверждает журналист канала "Свободный", именно он одно из главных звеньев схем медицинской закупки.

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