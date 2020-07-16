live
Новости » Общество Читати новину українською

НВФ завтра возобновят работу КПВВ возле пункта "Новотроицкое"

КПВВ "Новотроицкое" Укринформ

Пропуск граждан будет осуществляться только 17 июля с 09:00 до 18:00

Завтра на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка", возле КПВВ "Новотроицкое" со стороны подконтрольной украинскому правительству территории, будут пропускать украинцев в обе стороны, однако с рядом условий. Об этом сообщает пресс-служба так называемой "ДНР".

Согласно сообщению, пропуск граждан будут осуществлять с 09:00 до 18:00 на въезд и выезд только 17 июля и по следующим правилам:

  • для въезда на оккупированную территорию Донецкой области необходимо разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба" НВФ;
  • для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Это означает, что людям с пропиской на временно оккупированных районах выезд на территорию Украины будет запрещен;
  • все прибывшие в ОРДО подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медучреждениях НВФ.

Новости по теме: Украина попытается упростить для пенсионеров пересечение КПВВ на Донбассе

Напомним, с 10 июня на Донбассе возобновился пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения. 

Однако, впоследствии представители незаконных вооруженных формирований заблокировали движение граждан через КПВВ.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

NASA сообщило дату запуска новой космической миссии на Марс Видео дня: Астронавты NASA вышли из МКС на “космическую прогулку” Космический корабль SpaceX Crew Dragon вернется на Землю в августе NASA показало, каким может быть закат Солнца на других планетах
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Год новой власти в Раде. Избрание главы НБУ. Местные выборы и Донбасс | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Качура | 15.07.20
Местные выборы не для всех. Скандальный языковой законопроект | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Владимир Гришко | Ток-шоу