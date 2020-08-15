НВФ за сутки 4 раза нарушили перемирие, - штаб ООС

Погибших или раненых среди украинских военных нет

Фото с открытых источников

За прошедшие сутки, 14 августа, на линии разграничения зафиксировали 4 нарушения мирных договоренностей со стороны НЗФ. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что огневую активность противника из стрелкового оружия утром и в послеобеденное время задокументировали вблизи Авдеевки. Кроме того, военные выявили факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вильный с направления временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское с направления неподконтрольной Широкой Балки.

По данным штаба ООС, выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским военным, поэтому они не применяли оружие в ответ. Что касается потерь или ранений, то среди личного состава Объединенных сил погибших или раненых нет.

Кроме того, с начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что стало известно имя погибшего украинского военного, который подорвался на мине на Донбассе. 57-я мотострелковая бригада сообщила, что погиб старший сержант Сергей Похович.

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Напомним, 13 августа на Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве, который разнес машину на куски. В результате один боец погиб на месте, а еще одного военного доставили в больницу в тяжелом состоянии.