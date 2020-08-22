НВФ сделали выстрел из гранатомета вблизи Марьинки, – Минобороны

Украинские военнослужащие не применяли оружие в ответ

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Вблизи Марьинки Донецкой области со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксирован выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщил спикер пресс-службы Минобороны Украины Максим Праута на брифинге.

Отмечается, что противник нарушил "режим тишины" сегодня утром, 22 августа, со стороны оккупированного Трудовского. В то же время, украинские военные не применяли оружие в ответ.

По словам спикера, с начала текущих суток, 22 августа, до полудня на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений соблюдался режим прекращения огня. Праута добавил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине с 27 июля зафиксировала 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Там сообщили, что за указанный период было обнаружено 92 взрыва, два неопознанных пролетевших боеприпаса, шесть осветительных ракет, 534 очереди и выстрела.