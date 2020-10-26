НВФ обстреляли Марьинку из стрелкового оружия, - Штаб ООС

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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

В течение последних суток, 26 октября, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"От начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неподалеку Марьинки противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

В Штабе также рассказали, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминирован почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Напомним, недавно в Новоайдарском районе Луганской области задержали члена незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.