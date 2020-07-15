НВФ не выпускают из оккупированного Донбасса детей, которые хотят поступить в украинские ВУЗы, - Шмыгаль

"Относительно ситуации на востоке Украины, кроме нарушения Минских договоренностей, поступает информация, что детей из ОРДЛО, которые хотят поступать в украинские ВУЗы, учебные заведения не выпускают на территорию свободной Украины", - рассказал глава правительства.

Он поручил вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову взять эту ситуацию на личный контроль.

"Подключите к этому Министерство образования, чтобы не сорвался процесс, и дети (с оккупированных территорий — ред.) могли получить образование в наших учебных заведениях", - отметил Шмыгаль добавив, что возвращение молодежи и детей с временно оккупированных территорий в украинское образовательное и культурное пространство является частью стратегии деоккупации Донбасса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий детям с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма вступать во все ВУЗы Украины без необходимости сдачи ВНО.