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НВФ не выпускают из оккупированного Донбасса детей, которые хотят поступить в украинские ВУЗы, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Возвращение молодежи с временно оккупированных территорий в украинское образовательное пространство является частью стратегии деоккупации Донбасса

Незаконные вооруженные формирования не выпускают из временно оккупированной части Донбасса на подконтрольную правительству территорию Украины абитуриентов, которые хотят поступить в украинские высшие учебные заведения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседание правительства.

"Относительно ситуации на востоке Украины, кроме нарушения Минских договоренностей, поступает информация, что детей из ОРДЛО, которые хотят поступать в украинские ВУЗы, учебные заведения не выпускают на территорию свободной Украины", - рассказал глава правительства.

Он поручил вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову взять эту ситуацию на личный контроль.

"Подключите к этому Министерство образования, чтобы не сорвался процесс, и дети (с оккупированных территорий — ред.) могли получить образование в наших учебных заведениях", - отметил Шмыгаль добавив, что возвращение молодежи и детей с временно оккупированных территорий в украинское образовательное и культурное пространство является частью стратегии деоккупации Донбасса.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий детям с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма вступать во все ВУЗы Украины без необходимости сдачи ВНО.

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