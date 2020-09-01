НВФ не пропускают патрули ОБСЕ через линию разграничения, – ГПСУ

Противник оправдывает свои действия карантинными мерами

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Члены незаконных вооруженных формирований не пропускают патрули ОБСЕ на территорию ОРДЛО под предлогом карантинных мероприятий. Об этом сообщил офицер Государственной пограничной службы Игорь Лизогуб, передает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что представители наблюдательной миссии ОБСЕ пытаются пересечь линию разграничения, однако машины миссии возвращаются обратно на контролируемую Украиной территорию. По словам Лизогуба, это происходит из-за нежелания противника допускать патрули миссии, прикрываясь карантинными мероприятиями.

Кроме того представитель ГПСУ напомнил, что сейчас украинские военные открыли для пропуска граждан три КПВВ. В частности, в Станице Луганской осуществляется ежедневный пропуск людей. Однако, движение через контрольный пункт "Новотроицкое" НВФ разблокируют несколько раз в неделю, тогда как пункт "Марьинка" противник заблокировал полностью.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 829 нарушений на Донбассе. В частности, с 27 июля было насчитано 148 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.