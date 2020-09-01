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НВФ не пропускают патрули ОБСЕ через линию разграничения, – ГПСУ

Противник оправдывает свои действия карантинными мерами

Фото из открытых источников

Члены незаконных вооруженных формирований не пропускают патрули ОБСЕ на территорию ОРДЛО под предлогом карантинных мероприятий. Об этом сообщил офицер Государственной пограничной службы Игорь Лизогуб, передает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что представители наблюдательной миссии ОБСЕ пытаются пересечь линию разграничения, однако машины миссии возвращаются обратно на контролируемую Украиной территорию. По словам Лизогуба, это происходит из-за нежелания противника допускать патрули миссии, прикрываясь карантинными мероприятиями.

Кроме того представитель ГПСУ напомнил, что сейчас украинские военные открыли для пропуска граждан три КПВВ. В частности, в Станице Луганской осуществляется ежедневный пропуск людей. Однако, движение через контрольный пункт "Новотроицкое" НВФ разблокируют несколько раз в неделю, тогда как пункт "Марьинка" противник заблокировал полностью.

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Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 829 нарушений на Донбассе. В частности, с 27 июля было насчитано 148 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.

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