НВФ обстреляли жилой район Марьинки, школьников эвакуировали в бомбоубежище, - штаб ООС

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Погибших и раненых среди местных жителей нет

На Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли жилой квартал в Марьинке, из-за чего персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы № 2 пришлось прятаться в бомбоубежище. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Представители вооруженных формирований Российской Федерации, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате обстрелов погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

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Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один украинский военнослужащий погиб и еще один получил боевое ранение. Также сообщалось о потерях в результате обстрела грузового автомобиля ВСУ.