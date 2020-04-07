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НВФ на Донбассе обстреляли авто журналистов с беспилотника, - ООС

Поврежденный автомобиль журналистов Штаб ООС

Никто из пассажиров машины не пострадал

Сегодня, 7 апреля незаконные вооруженные формирования обстреляли вблизи населенного пункта Красногоровка авто журналистов с беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В результате атаки БПЛА был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов. Граната разорвалась за несколько метров от транспортного средства, в результате чего осколки попали в боковое стекло и кузов автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обстрела в салоне авто находились представители СМИ и пресс-офицер одного из подразделений ООС.

"К счастью, никто из пассажиров не пострадал", - добавляется в сообщении.

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Напомним, 6 апреля незаконные вооруженные формирования осуществили 8 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, четыре из которых – с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по Минским договоренностям запрещены.

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