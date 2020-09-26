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НВФ на Донбассе нарушили "режим тишины" выстрелами из гранатомета, - штаб ООС

Противник нарушил режим прекращения огня вблизи Новолуганского

Фото из открытых источников

С начала текущих суток, 26 сентября, незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник совершил неприцельные выстрелы из станкового автоматического гранатомета вблизи Новолуганского Донецкой области. Украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, поскольку выстрелы не представляли угрозы. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Также известно, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе со спасателями локализовали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорск. В то же время саперы ГСЧС разминировали почти десять гектаров территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.

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Напомним, в течение минувших суток, 25 сентября, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В частности, вблизи Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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