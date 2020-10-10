НВФ на Донбассе используют британские снайперские винтовки, – СМИ

Оружие обнаружили на видеозаписях противника

Британская винтовка AX338 Фото из открытых источников

На Донбассе незаконные вооруженные формирования используют британские снайперские винтовки. Соответствующее расследование обнародовали журналисты британского телеканала Sky News.

Отмечается, что журналисты обнаружили оружие на одном из видео, которое обнародовал штаб ООС весной 2020 года. Оно было снято в поселке Донецкий Луганской области (на момент съемки населенный пункт находился под контролем противника). В частности, на ролике один из членов НВФ держит оружие, которое визуально соответствует снайперской винтовке AX338, которую производит британская Accuracy International.

Кроме того, расследователи нашли пример использования такой винтовки со стороны НВФ в сюжете одного из российских телеканалов за 2019 год. По словам журналистов, они сверяли свои данные с Bellingcat (занимается расследованием сбития малазийского Боинга в 2014 году), The Guardian и Ligthouse Reports, а также заключениями профильных экспертов, которые специализируются на оружии.

Предполагается, что британское оружие могла закупить Россия. Однако правительство Великобритании в комментарии журналистам заявило, что не давало разрешения на продажу британского оружия гражданам РФ, а Accuracy International сообщила об отсутствии продаж оружия в Россию с 2000 года. "Очень вероятно, что оно (вооружение, – ред.) поставлялось через третью сторону, возможно, изначально полученную для спортивных или охотничьих нужд", – написали журналисты.

Ранее сообщалось, что в рамках подписанного меморандума между Украиной и Великобританией, последняя предоставит Военно-морским силам Украины современные образцы военной техники и новейшее высокоточное вооружение. Отдельные виды военной продукции начнут производиться в Украине.