НВФ дважды нарушили режим прекращения огня, – штаб ООС

Потерь или ранений среди украинских военных нет

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За прошедшие сутки, 11 августа, на линии разграничения на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что неприцельные выстрелы из гранатомета раздавались возле Марьинки, а также противник выстрелил из стрелкового оружия вблизи Широкино.

Важно, что выстрелы, как и несколько последних дней, были неприцельными, поэтому украинские военные не открывали ответный огонь.

Что касается раненых или погибших в зоне проведения ООС, то среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, с начала текущих суток, 12 августа, украинские военные зафиксировали несколько очередей провокационных выстрелов из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы со стороны НВФ раздавались вблизи Марьинки. По данным штаба ООС, ответный огонь не открывался.

Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходимо создать специальные структуры, которые будут рассматривать случаи нарушения "режима тишины" на Донбассе. По словам дипломата, обе стороны постоянно обвиняют другую в открытии огня.