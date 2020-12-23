Нужны точные COVID-тесты или никакие, иначе призывы тестироваться – это призывы обогащать лаборатории, – Сердюк

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В Украине отсутствует контроль за качеством лабораторной диагностики, говорит президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Глава Минздрава Максим Степанов признал, что 30% тестов для выявления коронавирусной инфекции в Украине являются недостоверными, однако тесты должны быть точными или же их не должно быть вовсе.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Виктор Сердюк отметил, что в Украине отсутствует контроль за качеством лабораторной диагностики.

"Степанов (министр здравоохранения Украины. – Ред.) признал, что 30% всех тестирований – недостоверные. Это то, что он признал, а в действительности нам не известно, какой тест правильный – неправильный... Нам вообще нужны исключительно точные тесты или никакие, потому что всякие призывы к тестированию – это, по факту, призывы к обогащению лабораторий", – сказал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

Напомним, по состоянию на утро 23 декабря в Украине лабораторно подтверждено 989 642 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как говорится в сообщении Минздрава, 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника. Также за минувшие сутки летальных исходов – 275, выздоровели 15 372 человека.

Следует заметить, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщал, что в Украине до конца года изменят системы ПЦР-тестирования для выявления нового штамма коронавирусного заболевания у инфицированных украинцев.

Ранее сообщалось об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании. Жители страны сейчас не паникуют, а придерживаются противоэпидемических рекомендаций.

Вирус распространяется мгновенно и значительно отличается от ранее известного коронавирусного заболевания. Сейчас из Соединенного Королевства уже возвращаются украинцы. Пока руководство Украины не приняло решение о закрытии границ.