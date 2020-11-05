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Нужна помощь младенцу Егору Кудрявскому, у которого спинальная мышечная атрофия 2-го типа

Егор Кудрявский Facebook| Анна Кудрявская

У Егора Кудрявского редкое нервно-мышечное заболевание, которое приводит к развитию слабости мышц и их атрофии.

Для лечения заболевания существует препарат "ZOLGENSMA", который полностью вылечит болезнь СМА, путем подсаживания отсутствующего гена-дублера, который в дальнейшем дает возможность физически развиваться ребенку и жить полноценной жизнью.

"С момента, когда наша семья узнала о болезни сына, мы неоднократно обращались в благотворительные фонды и организации. Однако, представители данных организаций отказывают в помощи, мотивируя слишком значительной ценой препарата и тем, что в Украине отсутствуют государственные программы закупки препарата "ZOLGENSMA", – говорит отец ребенка Руслан Кудрявский.

Стоимость препарата 2 300 000 долларов. В период с 06.10.2020 по 04.11.2020 семья собрала 3 373 515 гривен, однако нужно собрать 61 000 000 гривен.

Помочь маленькому Егору преодолеть болезнь можно, перечислив средства по реквизитам:

ПриватБанк
5168 7573 5840 7031 Кудрявская Анна Алексеевна (мама)
5457 0822 2082 0406 Кудрявская Анна Алексеевна (мама)
4149 4993 4285 8485 Кудрявский Руслан Сергеевич (папа)

Альфабанк
5355 5711 0584 4781 Коваленко Людмила Дмитриевна (бабушка)

 

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