Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: За минувшие сутки более 1100 подтвержденных случаев
Наибольшее количество случаев обнаружили в Киеве, Ровненской и Львовской областях
По состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украины подтвердили 63 929 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки подтвердили 1 106 новых случаев COVID-19, смогли выздороветь 611 человек. Кроме этого, зафиксировали 19 летальных случаев, таким образом общее количество смертей возросло до 1 590.
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Как отмечается, ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2 512 (+50)
- Волынская область — 3 503 (+57)
- Днепропетровская область — 1 317 (+15)
- Донецкая область — 842 (+12)
- Житомирская область — 1 691 (+21)
- Закарпатская область — 4 774 (+68)
- Запорожская область — 725 (+13)
- Ивано-Франковская область — 3 937 (+85)
- Кировоградская область — 690 (+1)
- г. Киев — 7 525 (+129)
- Киевская область — 3 461 (+40)
- Львовская область — 8 702 (+114)
- Луганская область — 119 (+1)
- Николаевская область — 539 (+3)
- Одесская область — 2 846 (+97)
- Полтавская область — 388 (+10)
- Ровненская область — 5 542 (+143)
- Сумская область — 411 (+14)
- Тернопольская область — 2 672 (+68)
- Харьковская область — 3 342 (+65)
- Херсонская область — 219 (+1)
- Хмельницкая область — 1 037 (+16)
- Черновицкая область — 5 548 (+63)
- Черкасская область — 897 (+9)
- Черниговская область — 690 (+11)
Напомним, накануне в Ровненской области обнаружили вспышку коронавирусу среди пациентов и персонала Острожской психиатрической больницы.