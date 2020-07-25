Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: За минувшие сутки более 1100 подтвержденных случаев

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Наибольшее количество случаев обнаружили в Киеве, Ровненской и Львовской областях

По состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украины подтвердили 63 929 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки подтвердили 1 106 новых случаев COVID-19, смогли выздороветь 611 человек. Кроме этого, зафиксировали 19 летальных случаев, таким образом общее количество смертей возросло до 1 590.

Как отмечается, ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2 512 (+50)

Волынская область — 3 503 (+57)

Днепропетровская область — 1 317 (+15)

Донецкая область — 842 (+12)

Житомирская область — 1 691 (+21)

Закарпатская область — 4 774 (+68)

Запорожская область — 725 (+13)

Ивано-Франковская область — 3 937 (+85)

Кировоградская область — 690 (+1)

г. Киев — 7 525 (+129)

Киевская область — 3 461 (+40)

Львовская область — 8 702 (+114)

Луганская область — 119 (+1)

Николаевская область — 539 (+3)

Одесская область — 2 846 (+97)

Полтавская область — 388 (+10)

Ровненская область — 5 542 (+143)

Сумская область — 411 (+14)

Тернопольская область — 2 672 (+68)

Харьковская область — 3 342 (+65)

Херсонская область — 219 (+1)

Хмельницкая область — 1 037 (+16)

Черновицкая область — 5 548 (+63)

Черкасская область — 897 (+9)

Черниговская область — 690 (+11)

Напомним, накануне в Ровненской области обнаружили вспышку коронавирусу среди пациентов и персонала Острожской психиатрической больницы.