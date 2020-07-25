live
Новости » Общество Читати новину українською

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: За минувшие сутки более 1100 подтвержденных случаев

Фото из открытых источников

Наибольшее количество случаев обнаружили в Киеве, Ровненской и Львовской областях

По состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украины подтвердили 63 929 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах. 

Согласно сообщению, за прошедшие сутки подтвердили 1 106 новых случаев COVID-19, смогли выздороветь 611 человек. Кроме этого, зафиксировали 19 летальных случаев, таким образом общее количество смертей возросло до 1 590. 

Новости по теме: ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро для преодоления последствий коронавируса, – Шмыгаль

Как отмечается, ситуация в регионах выглядит следующим образом: 

  • Винницкая область — 2 512 (+50)
  • Волынская область — 3 503 (+57)
  • Днепропетровская область — 1 317 (+15)
  • Донецкая область — 842 (+12)
  • Житомирская область — 1 691 (+21)
  • Закарпатская область — 4 774 (+68)
  • Запорожская область — 725 (+13)
  • Ивано-Франковская область — 3 937 (+85)
  • Кировоградская область — 690 (+1)
  • г. Киев — 7 525 (+129)
  • Киевская область — 3 461 (+40)
  • Львовская область — 8 702 (+114)
  • Луганская область — 119 (+1)
  • Николаевская область — 539 (+3)
  • Одесская область — 2 846 (+97)
  • Полтавская область — 388 (+10)
  • Ровненская область — 5 542 (+143)
  • Сумская область — 411 (+14)
  • Тернопольская область — 2 672 (+68)
  • Харьковская область — 3 342 (+65)
  • Херсонская область — 219 (+1)
  • Хмельницкая область — 1 037 (+16)
  • Черновицкая область — 5 548 (+63)
  • Черкасская область — 897 (+9)
  • Черниговская область — 690 (+11)

Новости по теме: Степанов рассказал, как получить помощь, если заболел COVID-19 и живешь сам

Напомним, накануне в Ровненской области обнаружили вспышку коронавирусу среди пациентов и персонала Острожской психиатрической больницы. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

СБУ усилила меры безопасности в Киеве после событий в Луцке В Харьковской области задержали группировку криминального авторитета "Князя" СБУ разоблачила экс-директора предприятия "Укроборонпрома" на растрате 5 млн грн госзаказа В Украине интернет-провайдер пытался вмешаться в систему связи воинской части
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Волна минирований. Закон о языке. Искусство агитации | Ток-шоу
События в Луцке и Полтаве. Дорога к миру. Языковой вопрос | Ток-шоу