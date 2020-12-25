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Новый штамм коронавируса достался и Японии

В Ужгороде больницы на 100% заполнены больными Фото из открытых источников

Сейчас зафиксировано 5 случаев

В Японии зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все они прибыли из Великобритании. Об этом сообщает Japan Times.

Все зараженные новой разновидностью коронавируса отправлены на самоизоляцию. Также медицинская служба теперь устанавливает список возможных контактных лиц этих людей.

Также в Японии за пятницу зафиксировали 3748 случаев заражения коронавирусом. Это третий день подряд с показателем в более чем три тысячи зараженных.

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Ранее сообщалось, что в Германии и Швейцарии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании.

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