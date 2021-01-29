Новый санитарный регламент: Школьников больше не могут привлекать к уборке классов

Фото из открытых источников

Теперь школьники могут поливать растения и делать влажную уборку поверхностей

Новый санитарный регламент, вступивший в силу в январе 2021 года, запрещает привлекать школьников к мытью полов и окон, а также использованию ими моющих и дезинфицирующих средств. Об этом сообщает Государственная служба качества образования Украины.

Согласно сообщению, в старом регламенте предполагалось, что ученики могут самостоятельно убирать классы, кабинеты и лаборатории, и это называлось "самообслуживанием".

Следует заметить, что в новом документе этот термин также используется, однако он означает только уборку за собой мусора и содержание своего рабочего места в чистоте.

Новости по теме: Украинские школы переходят на обновленный санитарный регламент: Что поменяется

"Позволяет Санитарный регламент привлекать учащихся 5-11(12) классов только к поливу растений и влажной уборки поверхностей (без мытья полов и окон и использование моющих и дезинфицирующих средств). Происходить это должно при участии учителей или медицинских работников, а продолжительность самообслуживания не должна превышать 1 часа в неделю", - разъяснили в Госслужбе качества образования.

Новости по теме: В Запорожье школьник пережил клиническую смерть

Напомним, в начале декабря 2020 года Министерство здравоохранения утвердило новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, определяющий медицинские требования безопасности в отношении образовательной среды во всех типах школ.