Новый рекорд: Начало года в Киеве оказалось самым теплым за последние 140 лет

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Температура превысила среднее значение в период с января по март на 6,4 градусов

В первом квартале этого года средняя температура воздуха в Киеве составляла около 3,3 градусов тепла - это стало рекордной отметкой за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве гидрометеорологических наблюдений, который существует в составе обсерватории.

Так, средняя температура воздуха в первом квартале с 1881 по 2020 год составила -3,1°С.

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При этом холоднее всего в период с января по март было в 1942 году – -10,3°С.

Самым теплым оказалось нынешнее начало года, ведь оно превысило среднее значение за 140 лет на 6,4°С, то есть начало года оказалось уникальным.

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Напомним, ранее в Киеве было установлено сразу два новых температурных рекорда.