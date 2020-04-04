Новый рекорд: Начало года в Киеве оказалось самым теплым за последние 140 лет
Температура превысила среднее значение в период с января по март на 6,4 градусов
В первом квартале этого года средняя температура воздуха в Киеве составляла около 3,3 градусов тепла - это стало рекордной отметкой за всю историю наблюдений.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.
Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве гидрометеорологических наблюдений, который существует в составе обсерватории.
Так, средняя температура воздуха в первом квартале с 1881 по 2020 год составила -3,1°С.
При этом холоднее всего в период с января по март было в 1942 году – -10,3°С.
Самым теплым оказалось нынешнее начало года, ведь оно превысило среднее значение за 140 лет на 6,4°С, то есть начало года оказалось уникальным.
Напомним, ранее в Киеве было установлено сразу два новых температурных рекорда.