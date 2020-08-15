Новый коронавирусный антирекорд: За сутки в Украине зафиксировали 1847 случаев COVID-19
633 человека выздоровели от болезни
По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали 89719 случаев болезни на COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Отмечается, что в течение последних суток в стране был установлен новый антирекорд – 1 847 новых зафиксированных больных на коронавирус. Кроме того, 633 человека выздоровели от болезни, а 33 – умерли. Важно, что рекордное количество подтвержденных случаев фиксируют третьи сутки подряд.
Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам имеет следующий вид:
- Винницкая область-3175 (+46);
- Волынская область-4590 (+61);
- Днепропетровская область-1699 (+41);
- Донецкая область - 1073 (+24);
- Житомирская область-2377 (+44);
- Закарпатская область-6170 (+90);
- Запорожская область-1052 (+14);
- Ивано-Франковская область-6468 (+148);
- Кировоградская область-739 (0);
- г. Киев — 10392 (+232);
- Киевская область-4495 (+66);
- Львовская область — 11824 (+166);
- Луганская область-178 (+7);
- Николаевская область-797 (+27);
- Одесская область-4871 (+139);
- Полтавская область-544 (+11);
- Ровенская область-7433 (+107);
- Сумская область-815 (+32);
- Тернопольская область - 3635 (+97);
- Харьковская область-5837 (+254);
- Херсонская область-294 (+4);
- Хмельницкая область - 1539 (+25);
- Черновицкая область-7434 (+170);
- Черкасская область — 1114 (+22);
- Черниговская область-1174 (+20).
Напомним, вчера, 15 августа, в Украине второй день подряд зафиксировали антирекорд коронавирусной болезни COVID-19 – 1732 новых случая, 19 человек умерли, 581 человек преодолела болезнь. Лидером по количеству инфицированных стала Харьковская область.