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Новый коронавирусный антирекорд: За сутки в Украине зафиксировали 1847 случаев COVID-19

633 человека выздоровели от болезни

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали 89719 случаев болезни на COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах"

Отмечается, что в течение последних суток в стране был установлен новый антирекорд – 1 847 новых зафиксированных больных на коронавирус. Кроме того, 633 человека выздоровели от болезни, а 33 – умерли. Важно, что рекордное количество подтвержденных случаев фиксируют третьи сутки подряд.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам имеет следующий вид:

  • Винницкая область-3175 (+46);
  • Волынская область-4590 (+61);
  • Днепропетровская область-1699 (+41);
  • Донецкая область - 1073 (+24);
  • Житомирская область-2377 (+44);
  • Закарпатская область-6170 (+90);
  • Запорожская область-1052 (+14);
  • Ивано-Франковская область-6468 (+148);
  • Кировоградская область-739 (0);
  • г. Киев — 10392 (+232);
  • Киевская область-4495 (+66);
  • Львовская область — 11824 (+166);
  • Луганская область-178 (+7);
  • Николаевская область-797 (+27);
  • Одесская область-4871 (+139);
  • Полтавская область-544 (+11);
  • Ровенская область-7433 (+107);
  • Сумская область-815 (+32);
  • Тернопольская область - 3635 (+97);
  • Харьковская область-5837 (+254);
  • Херсонская область-294 (+4);
  • Хмельницкая область - 1539 (+25);
  • Черновицкая область-7434 (+170);
  • Черкасская область — 1114 (+22);
  • Черниговская область-1174 (+20).

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Напомним, вчера, 15 августа, в Украине второй день подряд зафиксировали антирекорд коронавирусной болезни COVID-19 – 1732 новых случая, 19 человек умерли, 581 человек преодолела болезнь. Лидером по количеству инфицированных стала Харьковская область.

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