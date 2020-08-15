Новый коронавирусный антирекорд: За сутки в Украине зафиксировали 1847 случаев COVID-19

633 человека выздоровели от болезни

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали 89719 случаев болезни на COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Отмечается, что в течение последних суток в стране был установлен новый антирекорд – 1 847 новых зафиксированных больных на коронавирус. Кроме того, 633 человека выздоровели от болезни, а 33 – умерли. Важно, что рекордное количество подтвержденных случаев фиксируют третьи сутки подряд.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам имеет следующий вид:

Винницкая область-3175 (+46);

Волынская область-4590 (+61);

Днепропетровская область-1699 (+41);

Донецкая область - 1073 (+24);

Житомирская область-2377 (+44);

Закарпатская область-6170 (+90);

Запорожская область-1052 (+14);

Ивано-Франковская область-6468 (+148);

Кировоградская область-739 (0);

г. Киев — 10392 (+232);

Киевская область-4495 (+66);

Львовская область — 11824 (+166);

Луганская область-178 (+7);

Николаевская область-797 (+27);

Одесская область-4871 (+139);

Полтавская область-544 (+11);

Ровенская область-7433 (+107);

Сумская область-815 (+32);

Тернопольская область - 3635 (+97);

Харьковская область-5837 (+254);

Херсонская область-294 (+4);

Хмельницкая область - 1539 (+25);

Черновицкая область-7434 (+170);

Черкасская область — 1114 (+22);

Черниговская область-1174 (+20).

Напомним, вчера, 15 августа, в Украине второй день подряд зафиксировали антирекорд коронавирусной болезни COVID-19 – 1732 новых случая, 19 человек умерли, 581 человек преодолела болезнь. Лидером по количеству инфицированных стала Харьковская область.