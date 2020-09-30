Новый госстандарт среднего образования станет для украинских педагогов непростым вызовом, – Макаренко

Бывший советник министра образования и науки Украины Оксана Макаренко Скриншот видео

В нем заложено содержание, по которому учатся дети в самых современных школах мира, отметила экс-советник министра образования и науки Украины

Государственный стандарт базового среднего образования, утвержденный правительством, позволит продолжить реформу "Новая украинская школа". Для украинских педагогов он станет непростым вызовом: нужно будет много нового изучить и освоить новые компетентности не только детям, но и учителям.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила бывший советник министра образования и науки Украины, соучредитель ОО "Родительский контроль" Оксана Макаренко.

Оксана Макаренко прокомментировала решение украинского правительства, которое утвердило государственный стандарт базового среднего образования, отметив, что это стандарт, которого все ждали, поскольку он позволит продолжить реформу "Новая украинская школа".

"Там заложены рамки европейских компетенций, по сути, тот смысл, по которому учатся в современных школах мира те дети, которые ходят в школу в Европе и в других цивилизованных странах, и с 2022 года наши дети так же смогут учиться по этим новым содержанием", – сказала Оксана Макаренко.

По ее словам, стандарт основательно проработан, он прошел общественное обсуждение, его разрабатывали с помощью лучших украинских специалистов и международных экспертов.

"Что главное: он содержит очень конкретные, четкие результаты, которые можно измерить, и эти результаты касаются не только математики или умения читать, а таких компетентностей, как развитие эмоционального интеллекта, как умение учиться в течение жизни, предприимчивость... Очень-очень много хороших инновационных вещей. Очевидно, с ним еще придется тщательно познакомиться, возможно, вносились какие-то изменения во время обсуждения и когда он проходил стадию до принятия решения. И тогда можно будет уже сказать, на 100% удовлетворяет ли он нас, но это однозначно хорошее решение, которое позволит продолжить реформу и в следующем году уже начать пилотировать этот новый государственный стандарт в пилотных классах", – сказала Оксана Макаренко.

По ее мнению, для украинских педагогов это будет непростой вызов: нужно будет много нового изучить, освоить новые компетентности не только детям, но и учителям.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил государственный стандарт базового среднего образования, который начнет работать с 2022 года.

Ранее исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в частности, принимать решение о начале каникул.