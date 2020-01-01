Новый год в разгар лета: Украинские полярники поздравили соотечественников с началом 2021 года
Полярники празднуют Новый год по аргентинскому времени
Украинские полярники, которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
"Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом. Желаем здоровья, успехов и... снега, как в Антарктиде", - говорится в сообщении.
Также в центре пояснили, что фотографию участники 25-й Украинской антарктической экспедиции прислали в Киев еще накануне праздника.
Как отмечается, украинцы-полярники в Антарктиде встречали Новый год в разгар лета, поскольку в Южном полушарии сейчас лето, а в Антарктиде — полярный день. Солнце светит почти круглые сутки и даже, когда на несколько часов прячется за дальние горы на горизонте, то землю окутывает не темнота, а скорее легкие сумерки — "белые ночи".
"В новогоднюю ночь мы будем зашторивать на станции окна — чтобы не слепило солнце", — объясняет руководитель 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) Юрий Отруба, для которого это уже шестая зимовка на "Академику Вернадскому".
Обычно с конца декабря по март к станции могут заходить яхты и туристические лайнеры, поэтому предыдущим украинским экспедициям иногда везло встречать Новый год в компании. Однако из-за пандемии COVID и запрета туристам на посещение станций в этом году команда из десяти полярников праздновала без визитеров, но не без елки.
На чердаке станции хранятся полутораметровая искусственная елка и украшения — все это привезено из Украины еще лет 15 назад. Елку установят в знаменитом баре "Фарадей", где и происходит празднование.
Кстати, "Фарадей", где украинские исследователи Антарктиды будут встречать Новый год, считается самым южным баром на планете. Он достался в наследство от британцев. В шинквас впечатана историческая монета номиналом в один фунт стерлингов.
"Это будут веселые семейные посиделки — с шутками, разговорами, песнями, с традиционным оливье на столе, с домашними блюдами и, конечно, с шампанским", — рассказывает Юрий Отруба.
Известно, что миг, когда уходит старый год и наступает новый, на станции отмечают по местному станционному времени — аргентинскому, но символическую бутылку шампанского розкорковують в 19:00, поскольку именно в это время наступает Новый год в Украине, поэтому полярники спешат поздравить родных и друзей на "большой земле".
Напомним, в последние минуты 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в обществе детей поздравил украинцев с новым 2021 годом.