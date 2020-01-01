Новый год в разгар лета: Украинские полярники поздравили соотечественников с началом 2021 года

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" Национальный антарктический научный центр

Полярники празднуют Новый год по аргентинскому времени

Украинские полярники, которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом. Желаем здоровья, успехов и... снега, как в Антарктиде", - говорится в сообщении.

Также в центре пояснили, что фотографию участники 25-й Украинской антарктической экспедиции прислали в Киев еще накануне праздника.

Как отмечается, украинцы-полярники в Антарктиде встречали Новый год в разгар лета, поскольку в Южном полушарии сейчас лето, а в Антарктиде — полярный день. Солнце светит почти круглые сутки и даже, когда на несколько часов прячется за дальние горы на горизонте, то землю окутывает не темнота, а скорее легкие сумерки — "белые ночи".

"В новогоднюю ночь мы будем зашторивать на станции окна — чтобы не слепило солнце", — объясняет руководитель 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) Юрий Отруба, для которого это уже шестая зимовка на "Академику Вернадскому".

Обычно с конца декабря по март к станции могут заходить яхты и туристические лайнеры, поэтому предыдущим украинским экспедициям иногда везло встречать Новый год в компании. Однако из-за пандемии COVID и запрета туристам на посещение станций в этом году команда из десяти полярников праздновала без визитеров, но не без елки.

На чердаке станции хранятся полутораметровая искусственная елка и украшения — все это привезено из Украины еще лет 15 назад. Елку установят в знаменитом баре "Фарадей", где и происходит празднование.

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Кстати, "Фарадей", где украинские исследователи Антарктиды будут встречать Новый год, считается самым южным баром на планете. Он достался в наследство от британцев. В шинквас впечатана историческая монета номиналом в один фунт стерлингов.

"Это будут веселые семейные посиделки — с шутками, разговорами, песнями, с традиционным оливье на столе, с домашними блюдами и, конечно, с шампанским", — рассказывает Юрий Отруба.

Известно, что миг, когда уходит старый год и наступает новый, на станции отмечают по местному станционному времени — аргентинскому, но символическую бутылку шампанского розкорковують в 19:00, поскольку именно в это время наступает Новый год в Украине, поэтому полярники спешат поздравить родных и друзей на "большой земле".

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Напомним, в последние минуты 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в обществе детей поздравил украинцев с новым 2021 годом.