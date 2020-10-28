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Новый глава таможни: Министр финансов заявил, что ждет результата в кратчайшие сроки

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Министр отметил, что быстрых результатов он ждет ввиду того, что все процессы уже запущены

Новый глава Государственной таможни Павел Рябикин должен предоставить результат в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Ожидаю от нового руководителя таможни быстрых результатов по двум направлениям. Первое. Выполнение доходов бюджета, что позволит обеспечить финансовую стабильность и поддержать экономику страны. И второе - продолжение трансформации таможни в современную, прозрачную, эффективную сервисную службу европейского образца", - сказал Марченко.

Министр отметил, что быстрых результатов он ждет исходя из того, что все процессы уже запущены - трансформация таможни в единое юрлицо и аттестация таможенников.

Также Марченко напомнил, что новый глава Гостаможни имеет достаточный опыт на предыдущих государственных должностях для обеспечения успешной трансформации ведомства.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Сейчас он работает генеральным директором аэропорта "Борисполь".

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